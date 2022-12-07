В Воронеже строительство Дома анимации поддержит правительство области

Проект Дома анимации пока повис в воздухе. Фото: uar-vrn.ru.

Строительство Дома анимации в Воронеже будет включено в областную адресную инвестиционную программу. Об этом 7 декабря рассказал губернатор Александр Гусев. Информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.

Гусев напомнил, что первый камень Дома анимации, который планируют возвести в центре на улице Куколкин, заложили еще в 2020 году. В марте 2021 года стало известно, что начало строительство объекта перенесли на достаточно длительный срок - на конец 2022 года. Но и в этот период возведение Дома анимации не началось.

– К сожалению, объективные сложности не позволили инвестору в намеченные сроки начать реализацию этого проекта, – отметил Александр Гусев.

Он подчеркнул, что воронежская мультипликация является состоявшимся брендом, который можно и нужно развивать. Исходя из этого и было принято решение включить строительство Дома анимации в областную адресную инвестиционную программу. В ближайшее время начнется проектирование, после этого определят конечную стоимость, сроки строительства и выберут подрядчика. В проекте предусмотрят и музей анимации.