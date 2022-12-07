В Воронежской области ночью сгорел микроавтобус

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Пожар случился в поселке 2-го отделения совхоза "Победа" в Острогожском районе. На улице Полевая ночью загорелся микроавтобус "Peugeot Boxer". Сообщение на пульт дежурного поступило в 4:24. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области 7 декабря.

На место тушения выехал пожарный расчет. Всего к ликвидации огня привлекалось 4 человека и 1 единица техники. В результате в автомобиле был поврежден пламенем моторный отсек и обшивка салона на общей площади 2 кв. м. Пожар ликвидировали в 4:39. По счастью, никто из людей не пострадал.

Спасатели предупреждают: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования правил пожарной безопасности! Если же вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните «112» или «101».

Ранее МЧС сообщило, что в микрорайоне Шилово в Воронеже за день сгорели два автомобиля. В одном из случаев пострадал человек.