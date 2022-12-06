В Воронеже в Шилово за день сгорели два автомобиля

Загорелись иномарка и ГАЗель Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

В микрорайоне Шилово в Воронежа за день сгорели два автомобиля. В одном из случаев пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области во вторник, 6 декабря.

Первое сообщение о пожаре поступило спасателям в 8.38. Загорелся "Datsun" у дома №64 на Острогожской. Огонь полностью уничтожил автомобиль. Пострадал мужчина. Иномарку потушили уже в 8.48. На месте работали четыре спасателя, использовали одну пожарную машину.

Второе сообщение спасатели получили в 14.59. Загорелась ГАЗель "NEXT" на Теплоэнергетиков у дома №3. Пожар потушили в 15.29, но машина полностью сгорела. По данным МЧС, пострадавших нет.