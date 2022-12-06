В Воронеже без света останутся около 200 домов

Поставщик будет проводить плановые работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже без электричества останутся около 200 многоэтажек на более чем 20 улицах в среду, 7 декабря. О плановых отключениях сообщили в «ТНС энерго».

Света не будет с 8.00 до 17.00 в домах Ленинского, Левобережного Коминтерновского и Центрального районов. В том числе отключены будут светофоры в разных частях города. Как пояснили в компании, в это время будут проводить работы по модернизации оборудования, а также по оснащению домов интеллектуальными системами учета.

В целом в Воронеже плановые отключения продлятся до 10 декабря. Полный список домов можно найти здесь.