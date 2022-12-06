В Воронеже у парка «Алые паруса» планируют построить храм святителя Митрофана

На набережной на Левом берегу рядом с парком «Алые паруса» может появиться храм в честь святителя Митрофана Воронежского. Мэрия Воронежа планирует выдать разрешение на использование этой территорий. Пока же вопрос вынесли на общественное обсуждение. Оно стартовало во вторник, 6 декабря, на площадке «Активный электронный гражданин».

Речь идет об участке площадью 21,5 тыс. кв.м. на Арзамаской,2П. Сейчас эта территория находится в зоне «рекреационно-туристического регламента». Для того, чтобы построить там храм, необходимо перевести ее под территории «осуществления религиозных обрядов».

Принять участие в обсуждении могут жители прилегающий улиц. Мнения будут собирать до 23 декабря. Экспозицию проекта представят на сайте 13 декабря.