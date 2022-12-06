Известный скрипач сыграет воронежцам Прокофьева и Шора

Афиша ВКЗ

25 декабря в Воронежском концертном зале в рамках абонемента №2 «Классика и не только» симфонического оркестра ВКЗ выступит известный скрипач Никита Борисоглебский.

Музыкант - победитель и лауреат многих международных смотров, среди которых конкурс имени Абрама Ямпольского в Пензе (2002, III премия), конкурс в Клостер-Шентале (2003, I премия), имени Йозефа Иоахима в Ганновере (2006), имени Ойстраха в Москве (2007, I премия), имени Чайковского в Москве (2007, II премия и пять спецпризов), имени королевы Елизаветы в Брюсселе (2009, V премия). В 2010 году Борисоглебский завоевал I премии на конкурсах имени Крейслера в Вене и имени Сибелиуса в Хельсинки, III премию на конкурсе в Монреале, а в 2013-м стал обладателем Гран-при конкурса Monte Carlo Violin Masters в Монако. Удостоен награды «Скрипач года» Международного фонда Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, в 2011 году получил премию Virtuoso итальянской Академии струнных инструментов и Общества Антонио Страдивари (Кремона), медаль Яна Сибелиуса от Фонда Сибелиуса в Финляндии.

Вместе с оркестром ВКЗ под руководством Юрия Андросова Никита Борисоглебский исполнит Концерт № 2 для скрипки с оркестром g-moll, op. 63 Сергея Прокофьева и Концерт для скрипки с оркестром Phantasms Александра Шора.

Начало в 19.00, 6+