В Воронеже бомж угнал и продал автомобиль

В октябре Воронеже с территории гаражно-строительного кооператива на улице 9 Января угнали ВАЗ-2112. 30-летний владелец автомобиля обратился в полицию. Теперь же стало известно, что похитителя поймали. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 6 декабря.

Ущерб оценили в 60 тыс. рублей. Оказалось, что автомобиль угнал 47-летний мужчина без места жительства. Он уже был неоднократно судим за кражу. Задержать его удалось в доме знакомых в Ленинском районе.

Мужчина во всем признался. Он рассказал, что взломал замок, отогнал автомобиль, а затем продал его неизвестным. Деньги подозреваемый уже потратил.

Сейчас полицейские разыскивают похищенный автомобиль. В отношении похитителя возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.