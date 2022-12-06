Воронежцев приглашают на концерт к 80-летию освобождения города от фашистов

10 декабря в библиотеке имени Никитина пройдет творческий вечер исполнителя авторской песни, лауреата международных фестивалей Ирины Ким. Концерт «Войны и мира песни и стихи» приурочили к 80-летней годовщине освобождения Воронежа от фашистов.

Ирина Ким исполняет не только произведения популярных бардов, но и сочиняет свои на стихи ведущих литераторов нашей страны, а также воронежских поэтов. Но особое место в ее творчестве занимают песни фронтовиков – Булата Окуджавы, Петра Тодоровского. На предстоящей встрече она как раз исполнит песни Тодоровского, Окуджавы, а также Анчарова, Птичкина, Высоцкого, Егорова, Ножкиной, Кононовой, Бачурина, Касьян.

Концерт состоится 10 декабря в 15.00 в главном корпусе «Никитинки» (пл. Ленина, 2) в лекционном зале четвертого этажа, 12+