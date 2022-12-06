В Воронеже за месяц цена квадрата в новостройках выросла на 2,1 тыс.

В среднем квадрат обходится в 91,2 тыс. рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За месяц средняя цена квадратного метра в новостройках Воронежа выросла на 2,1 тыс. рублей. По итогам ноября этот показатель составил 91,2 тыс. рублей. Квартиры подорожали во всех районах города, кроме Советского и Ленинского. Такие данные представили эксперты домострой.ру во вторник, 6 декабря.

По данным аналитиков, средняя цена квадратного метра в однушке составляет 98,1 тыс. рублей, в двушке – 94,6 тыс. рублей, а в трешке – 86,9 тыс. рублей.

Сильнее всего подорожал квадратный метр в Коминтерновском районе (на 4,14%). Наименьший рост зафиксировали в Центральном (0,04%).

В Советском районе цена квадратного метра упала с 73,6 тыс. в октябре до 70,7 в ноябре. В Ленинском районе цена квадрата снизилась всего на 121 рубль.