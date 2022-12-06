Сайты всех воронежских судов стали недоступны

Сайты "упали" по всей стране Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сайты воронежских судов перестали работать во вторник, 6 декабря. Зайти невозможно на страницу Областного суда, а также районных: появляется уведомление, что установить соединение не удается.

Подобная проблема коснулась многих региональных судов. Дело в том, что сбой произошел в работе государственной автоматизированной системы «Правосудие». Не работают все сайты, зарегистрированные на домене sudrf.ru. Таким образом пользователи не могут просмотреть картотеку дел. При этом доступ на сайт арбитражных судов не ограничен.

Напомним, подобная проблема возникает уже не в первый раз. В апреле этого года также перестали работать сайты всех судов, кроме арбитражного.