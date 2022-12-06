«Дом Гарденина» в Воронеже реконструируют до конца 2023 года

Дом Гарденина Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Дом Гарденина» на переулке Фабричный,12 отреставрируют за 126,2 млн рублей. Власти приступили к поискам подрядчика. Об этом говорится в аукционной документации.

Подрядчик должен будет разработать рабочую документацию и дизайн проект, а также провести подготовительные, строительные и реставрационные работы. При этом стены здания обследуют на наличие взрывоопасных предметов.

Во время реконструкции проведут системы водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения и вентиляции. Кроме того, подрядчик должен будет установить пожарную сигнализацию и видеонаблюдение, а также благоустроить прилегающую территорию. Работы необходимо закончить до 15 декабря 2023 года.