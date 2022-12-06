Несовершеннолетний воронежец ограбил случайного прохожего

Взяв в руки телефон, злоумышленник скрылся с похищенным. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Воронежу с сообщением об открытом хищении имущества обратился 42-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в вечернее время на улице Солнечной к потерпевшему подошел неизвестный парень и попросил у него мобильный телефон, чтобы позвонить. Взяв в руки устройство, злоумышленник скрылся с похищенным. Причиненный ущерб около пяти тысяч рублей.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска наши телефон в одном из ломбардов областного центра, а также личность мужчины, сдавшего его. Им оказался водитель такси, который рассказал стражам порядка, что в день совершения преступления подвозил неизвестного юношу. Во время поездки пассажир попросил ненадолго остановиться на улице Солнечной.

Вернувшись в салон, парень сообщил водителю, что не имеет при себе наличных, а также забыл дома паспорт. Он предложил таксисту сдать якобы свой мобильный телефон в ломбард, а часть вырученных денежных средств принять как плату за поездку.

Оперативники установили место проживания предприимчивого пассажира, задержали его и доставили в отдел полиции. 17-летний воронежец во всем сознался. В соответствии с частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» подозреваемому грозит лишение свободы на срок до четырех лет.