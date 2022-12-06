В Воронеже телефонный аферист не смог провести 71-летнюю пенсионерку

5 декабря в Воронежской области зафиксированы семь краж средств с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вчера, 5 декабря, в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по Воронежу обратилась 71-летняя жительница Ленинского района. Женщина пояснила, что на ее телефон поступил звонок от неизвестной. Сбивчивый голос в трубке сообщил, что дочь пенсионерки стала виновницей ДТП с пострадавшими и ей грозит уголовная ответственность.

Для урегулирования данной проблемы звонившая попросила передать ей 800 тысяч рублей. Проявив бдительность, пожилая женщина прервала телефонный разговор и сразу же позвонила дочери. Убедившись, что с ней все в порядке, пенсионерка обратилась в полицию.

Всего же за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано семь сообщений о совершенных бесконтактных мошенничествах и столько же сообщений о фактах хищения денег с банковских карт. Общий ущерб составил около 2,5 миллионов рублей. В большинстве случаев мошенники совершали преступные деяния под предлогами защиты сбережений от несанкционированного доступа и оказания помощи родственникам, якобы попавшим в беду.

Воронежские полицейские призывают граждан сохранять бдительность при дистанционном общении с неизвестными, представляющимися сотрудниками банковских организаций, правоохранительных органов и даже близкими родственниками. Тщательно проверяйте любую поступающую из сомнительных источников информацию и ни в коем случае не переводите и не отдавайте деньги неизвестным.