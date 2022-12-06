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НовостиОбщество6 декабря 2022 11:54

К воронежской школе съехалась спецтехника

В здании сработала пожарная сигнализация
Ирина КАЗАНИНА
Фото Юлии Пыхаловой

Фото Юлии Пыхаловой

Фото: из архива «КП»

Во вторник, 6 декабря, к зданию школы №92 на улицу Теплоэнергетиков, 14 съехались спецслужбы. В пресс-службе мэрии поспешили успокоить встревоженных родителей и учеников:

- В учреждении задымился дроссель в лампе освещения, открытого горения не было. В связи с тем, что во всех образовательных учреждениях установлены системы оперативного реагирования на случай различных ЧП, службы были отправлены туда незамедлительно.

В мэрии уточнили, что детским учреждениям в подобных случаях уделяется максимальное внимание. Сейчас все задымленные помещения уже проветрили, и школа работает в штатном режиме.