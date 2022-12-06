Воронежец может сесть в тюрьму на 4 года за связь с липецкой школьницей

Материалы уголовного дела передали в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежца будут судить за связь со школьницей из Усмани Липецкой области. 15-летняя девушка родила от 21-летнего парня дочь. О преступлении стало известно, когда молодая мать обратилась в роддом. Расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в СУ СК по Липецкой области во вторник, 6 декабря.

Роман между воронежцем и школьницей длился месяц – в октябре-ноябре 2021 года. По версии следствия, обвиняемый знал, что девушка несовершеннолетняя, но все равно вступил с ней в интимные отношения.

Во время расследования воронежец признал вину. Кроме того, генетическая экспертиза подтвердила, что новорожденная его дочь. Теперь парню грозит до 4 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела передали в суд.