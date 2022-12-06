В Воронежской области скончался 97-летний ветеран

О смерти ветерана сообщили в районной администрации Фото: с сайта администрации Рамонского района.

В Воронежской области на 97-ом году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, Почетный житель Рамонского района Василий Уразов. Его не стало в воскресенье, 4 декабря. Об этом сообщили в районной администрации.

Василий Леонтьевич родился 1 февраля 1925 года в Верхней Хаве. Он в рядах Красной армии участвовал в освобождении Белоруссии. Его боевой путь начался в 1942 году в Гомеле, а завершился в 1944 году на польской границе. Тогда его комиссовали после ранения.

После войны Уразов работал на Рамонском сахарном заводе. Он был удостоен звания «Ветеран Труда». Кроме того, он был награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За Отвагу». За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 годов, знаком «Фронтовик 1941-1945».