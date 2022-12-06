Воронежские гандболисты упустили победу в Подмосковье

После матчей в Чехове воронежцы занимают второе место с 17 очками. Фото со страницы ГК "Воронеж" в VK.

В Чехове состоялся повторный матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. Местные «Чеховские медведи-2» принимали лидера турнира - ГК «Воронеж». После первого в этом розыгрыше поражения (29:34) гости рассчитывали на реванш. И были крайне близки к итоговой победе. По ходу поединка подопечные Алексея Доронкина четыре раза выходили вперед, причем за 8 минут 45 секунд до конца встречи вели с перевесом в четыре мяча (27:23), но в итоге довольствовались лишь ничьей - 28:28. Кстати, первой для ГК «Воронеж» в этом сезоне.

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Владимир Немцев, Никита Сибирев (по пять очков), Никита Филев, Руфат Мухтаров (по четыре) и Федор Селин (три).

После матчей в Чехове воронежцы занимают второе место с 17 очками. У лидирующего волгоградского «Каустика» 22 балла, но наши земляки провели на четыре игры меньше. Третьими идут «Чеховские медведи-2» (16). Теперь 18 – 19 декабря ГК «Воронеж» сыграет на своей площадке с «Каустиком». Первая игра начнется в 19:30, вторая – в 12:30. А перед этим, 14 декабря, опять же дома воронежцы примут «Сунгуль» из Челябинской области в рамках 1/16 финала Кубка России. Начало встречи в 17:00.