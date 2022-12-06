Дом Ивановой в центре Воронежа отреставрируют в 2023 году

«Дом жилой усадьбы Ивановой» на Никитинской,3 отреставрируют в 2023 году. Работы выполнит компания «ВиС», которая имеет необходимую лицензию Минкультуры. Об этом сообщили в региональном управлении по охране объектов культурного значения во вторник, 6 декабря.

В планах ремонт фасада, крыши и кровли. Заказчиком работ выступает региональный Фонд капитального ремонта.

Отметим, здание построили в 1911 году для дочери надворного советника З.Н. Иванова по проекту воронежского архитектора Михаила Замятина. Дом построен в стиле модерн с чертами неоклассицизма. Сейчас на верхних этажах расположены квартиры, а на первом офисы.