В Воронежской области появилась вакансия с зарплатой до миллиона рублей

Денег обещают много - главное справиться с массой обязанностей, за которые и платят такой приличный куш. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter составили ТОП-10 самых выгодных вакансий начала декабря 2022 года в Воронежской области.

Рейтинг уверенно возглавляет предложение работы гендиректором компании, относящейся к мебельной торговой сети. Он может получать от 600 тысяч до миллиона рублей в месяц.

- За эти деньги нужно будет заниматься реорганизацией всех процессов до максимальной автоматизации и оптимального управления результатами процессов, созданием системы клиентского сервиса и управление им, развитие сервиса доставки, организацией эффективной работы склада, формированием команды, – рассказала Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.

На втором месте вакансия коммерческого директора крупного пищевого производства. Соискателю предлагают зарплату от 420 до 500 тыс. рублей. Третье – у руководителя отдела платежных и банковских систем. Он может получать от 300 до 500 тысяч.

Архитектору 1C в компании «Первый Бит» предлагают от 250 до 500 тысяч готовы платить. В той же фирме администратор проектов 1С может получать от 200 до 500 тысяч.

Зарплату 100 до 500 тысяч обещают на посту генерального директора фирмы «Патриот» (работа в Воронеже). Специалисту по развитию продукта в филиале латвийской IT-компании сулят от 265 до 400 тысяч рублей.

Главный ветеринарный врач в Воронеже может зарабатывать от 300 тысяч. Столько же – начальник отдела продаж с возможностью переезда. И, наконец, от 200 тысяч рублей в месяц обещают начальнику производства в цехе обвалки мясокомбината.

– За последний месяц 2022 года в Воронежской области открыли более 13,7 тыс. вакансий, из них 1,8 тысяч с заработной платой от 100 тысяс рублей. Чаще всего это предложения из профобласти «Розничная торговля», «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» и «Информационные технологии, системная интеграция, интернет», – сообщили аналитики HeadHunter.