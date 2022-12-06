Воронежские пенсионеры в 2022 году в среднем получали почти 17,2 тыс. рублей

В Воронежской области на учете в ПФР стоят 712,5 тыс. пенсионеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Средний размер назначенных пенсий в Воронежской области достиг 17 197,7 рубля. За год показатель вырос на 16,7%. Правда, с учетом индекса потребительских цен рост несущественный – всего 3,6%. Такие данные представили в пресс-службе Воронежстат во вторник, 6 декабря.

Неработающие пенсионеры в среднем получат 18 127,8 рубля. Это выше, чем годом ранее на 18,5%. Средний размер пенсий по старости 19 681,2 рубля, по инвалидности – 10 498,5 рубля, по потере кормильца – 13 493,6 рубля.

Отметим, на 1 октября 2022 года в Воронежской области было 712,5 тыс. пенсионеров. Это ниже на 1,4%, чем в 2021 году.