Воронежское управление Росреестра приняло участие в межрегиональном заседании Общественного совета

Росреестр провел четвертое в 2022 году заседание Общественного совета, в котором приняли участие общественные советы при всех территориальных органах ведомства.

Глава Росреестра Олег Скуфинский заявил, что 2022 год проходит под эгидой региональных команд. Одна из задач Большого Росреестра – сделать процесс оказания госуслуг быстрым, бесшовным, человекоцентричным. Открытость и доступность информации – часть достижения этой задачи. Общественный совет при Росреестре уже достиг немалых результатов по её отработке и третий год подряд удерживает лидирующие позиции в рейтинге открытости Счетной палаты Российской Федерации.

- Сегодня с нами на связи все территориальные органы Росреестра. В каждом из них функционирует свой общественный совет. У каждого есть возможность обозначить насущные проблемы и высказать свою точку зрения. В регионах разные ситуации и свои особенности работы. Благодаря этому у нас есть возможность тестировать разные методики, обсуждать опыт и на основе его давать рекомендации другим регионам, – прокомментировала Наталья Ерёмина, заместитель председателя Общественного совета Управлении Росреестра по Воронежской области.

На заседании обсудили результаты введения порядка обращения граждан через электронную приемную; создание общественных советов при территориальных органах в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того обсудили опыт регионов, в том числе, механизмы внедрения возможности подачи заявлений исключительно в электронном виде и их дальнейшего заверения усиленной квалифицированной электронной подписью.

- Важно быть в постоянном контакте с регионами, формировать общую повестку. На заседании мы обсудили темы, которые помогли правильно и своевременно обозначить векторы развития. Работать максимально открыто, оперативно реагировать на запросы, предупреждать возможные риски, совершенствовать сервисы и предоставляемые услуги – всё это критерии, которым мы стараемся следовать. Постоянный обмен опытом между регионами помогает выявлять лучшие практики, масштабировать их по всей стране и двигаться вперёд вместе, – отметил Юрий Толоконников, заместитель руководителя Управления Росреестра по Воронежской области.