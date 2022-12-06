Воронежские грабители похитили у пенсионерки «Рено» и телевизор

Забрав у потерпевшей телефон, злоумышленники закрыли ее в туалете, а сами стали искать в доме деньги и ценные вещи. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела МВД России по Семилукскому району поступило сообщение о совершении разбойного нападения в отношении 63-летней местной жительницы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В ходе проверки выяснилось, что 2 декабря в 23:00 на территорию частного дома, расположенного на улице Школьной в Семилуках, незаконно проникли двое мужчин, лица которых закрывали маски. Ворвавшись в дом, на своем пути они встретили 63-летнюю хозяйку дома. Один из мужчин ударил ее по голове металлическим телескопическим прутом, после чего женщина, потеряв равновесие, упала. Затем, угрожая продолжить избиение, мужчины стали требовать все имеющиеся в распоряжении хозяйки деньги.

Забрав у потерпевшей телефон, злоумышленники закрыли ее в туалете, а сами стали искать в доме деньги и ценные вещи. В итоге они похитили телевизор и другую бытовую технику, деньги, золотые украшения, а также коллекционные монеты. Кроме того, мужчины заинтересовались автомобилем «Рено Сандеро», принадлежавшим пенсионерке. Взяв ключи от гаража, расположенного около дома, мужчины погрузили в машину все похищенное имущество и скрылись с места совершения преступления.

После оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемых, которых доставили в отдел полиции. Ими оказались ранее судимые местные жители в возрасте 21 и 30 лет. Мужчины во всем сознались. Во время обыска стражи порядка установили местонахождение всех материальных ценностей и изъяли похищенное имущество.

В соответствии с частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» грабителям грозит лишение свободы на срок до десяти лет.