Воронежцы пожаловались на тараканов в палате детской больницы

Кадр из видео Юлии Труновой в группе "Типичный Воронеж" в соцсети "ВК"

Воронежцы, находящиеся на лечении в детской областной больнице №2, пожаловались на антисанитарию в отделении урологии. Одна из родительниц разместила в соцсети видео, на котором по палате бегают тараканы. Рыжие «обследуют» подоконник, тумбочки и стоящие на них кружки и детские бутылочки. Автор видео сообщает, что тараканов в палатах очень много.

На запрос «Комсомолки» из департамента здравоохранения области ответили, что дезинсекцию и дератизацию в зданиях и на территории больницы проводит Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области. Специалисты, о информации администрации больницы, ежемесячно обрабатывают от грызунов и насекомых прилегающее к лечебным корпусам территории, подвальные помещения, а также гаражи и пищеблок.

- Последняя обработка проводилась 9 ноября, следующая запланирована на 6 декабря, - сообщили в ДЗВО.

В ведомстве пояснили, что использовать в присутствии больных сильнодействующие препараты запрещено. Поэтому палаты обрабатывают раз в месяц, когда они пустуют. Причем используют для этих целей только разрешенные к применению в лечебных и детских учреждениях средствам: малотоксичные гели и клеевые ловушки. Поскольку распылять химикаты в палатах запрещено.