В Воронежской области автоледи на «Ниссане» столкнулась с автомобилем ГАЗ-36135 с автоцистерной

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото пресс-службы ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, вчера, 5 декабря, в 8:40 в Грибановском районе на 437 км автодороги «Курск – Воронеж - Борисоглебск» 33-летняя местная жительница, управляя «Ниссаном Альмера», двигалась по второстепенной дороге. На перекрестке женщина не предоставила преимущество автомобилю ГАЗ-36135 с автоцистерной под управлением 32-летнего воронежца и столкнулась с ним.

В результате ДТП водитель «Ниссана» получила телесные повреждения. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.