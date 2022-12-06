Имя еще одного героя специальной военной операции увековечили в названии улицы Воронежа

Исполняющий обязанности мэра Сергей Петрин подписал постановление о присвоении новой улице города имени Крынина, героя специальной военной операции.

Уроженец города Воронежа, старший лейтенант Крынин Александр Эдуардович (1995-2022) принимал участие в специальной военной операции с 24 февраля 2022 года. Весной он трагически погиб при исполнении служебного долга. Посмертно Указом Президента РФ Крынину за проявленные мужество и героизм присвоено звание Героя России.

Напомним, ранее при поддержке мэра города Вадима Кстенина члены комиссии по культурному наследию одобрили инициативу директора Михайловского кадетского корпуса полковника Валерия Авдеева, выпускником которого являлся погибший герой.

В постановлении сказано, что именем героя Крынина будет названа новая магистральная улица, связывающей улицы Шишкова и Тимирязева. Дорога проходит от микрорайона жилой массив Олимпийский до улицы Тимирязева.

Теперь управление главного архитектора администрации внесет соответствующие изменения в постановление «Об утверждении реестра наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети городского округа город Воронеж» и разместит информацию о присвоении названия новой улице в государственном адресном реестре.