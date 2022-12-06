В Воронежской области появились еще пять населенных пунктов воинской доблести

Память о каждом погибшем за нашу землю воине нужно свято хранить. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Губернатор Александр Гусев подписал указы о присвоение почетного звания «Населенный пункт воинской доблести» городу Богучару. Его также получили четыре села: Сторожевое 1-е и Урыв-Покровка Острогожского, Новая Калитва Россошанского и Щучье Лискинского районов.

В указах отметили, что звание присвоили за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный в ожесточенных боях за эти населенные пункты во время Великой Отечественной войны.

О том, почему Воронеж, бои за который мало чем уступали легендарной Сталинградской битве, так и не получил звание города-героя, читайте здесь