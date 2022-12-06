В Воронеже пьяный водитель «Ниссана» спровоцировал смертельное ДТП

Водитель «Жигулей» с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. Фото пресс-службы ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, вчера, 5 декабря, в 21:25 в Воронеже у дома № 61 по улице 20 лет Октября 40-летний водитель «Ниссан-Кашкай» двигался по улице 20 лет Октября со стороны улицы Кирова в сторону Петровской набережной. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся в левом ряду со стороны Петровской набережной в сторону улицы Кирова ВАЗ-2110 под управлением 22-летнего водителя. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

После столкновения «Жигули» отбросило на движущийся с ним попутно автомобиль «Митсубиси L 200» под управлением 28-летнего местного жителя. В результате ДТП водитель «Жигулей» с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. У водителя «Ниссана» выявлено состояние алкогольного опьянения (1.228 мг/л).