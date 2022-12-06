За неделю воронежцы вызывали скорую 6348 раз

Число вызовов из-за повышенной температуры увеличилось почти в два раза. Фото: Алексей СЕРГУНИН

За неделю с 28 ноября по 4 декабря бригады скорой помощи обслужили 6 348 вызовов по Воронежу. Об этом информирует пресс-служба регионального депздрава. Более трети вызов – 2 368 – поступили по причине повышенной температуры.

Отметим, что неделей ранее обе цифры выглядели скромнее. Было 5 754 вызова, из них из-за высокой температуры – 1 431.

- Распространяемая в интернете информация об использовании коечного фонда для лечения военных, якобы пострадавших в спецоперации вооруженных сил, не соответствует действительности, - уточнили в депздраве.