Воронежский «Факел» расстался с хавбеком Алиханом Шаваевым

В этом сезоне Шаваев принял участие в 14 матчах, в которых получил одну желтую карточку. Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

В нынешнем сезоне 29-летний воспитанник нальчикского «Спартака» принял участие в 14 матчах, в которых получил одну желтую карточку. При этом Алихан лишь дважды отыграл всю встречу с первой до последней минуты – в Кубке против «Зенита» (0:2) и «Спартака» (0:3). В рамках РФПЛ его ни разу не выпускали хотя бы на один тайм.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, ряды «Факела» пополнил полузащитник Вячеслав Якимов. Хавбек «Краснодара» перешел в наш клуб до конца сезона на правах аренды. «Факел» получил право выкупить трансфер Якимова в том случае, если его игра устроит руководителей клуба.