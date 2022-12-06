Неподалеку от воронежского медуниверситета произошло ДТП с участием автозака

Накануне, 5 декабря, в 17:40 в Воронеже у дома № 12 по ул. Студенческой рядом с пересечением с ул. Феоктистова недалеко от медицинского университета имени В.В. Бурденко произошло ДТП с участием автомобиля Lada XRAY и грузовика ГАЗ-3309. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, 29-летний водитель кроссовера сдавал назад и столкнулся с автозаком, за рулем которого находился 26-летний полицейский. В результате обе машины получили механические повреждения, но главное, что никто из людей не пострадал. В момент ДТП в автозаке не было преступников.