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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 5:16

Неподалеку от воронежского медуниверситета произошло ДТП с участием автозака

Столкновение спровоцировал водитель Lada XRAY
Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 5 декабря, в 17:40 в Воронеже у дома № 12 по ул. Студенческой рядом с пересечением с ул. Феоктистова недалеко от медицинского университета имени В.В. Бурденко произошло ДТП с участием автомобиля Lada XRAY и грузовика ГАЗ-3309. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, 29-летний водитель кроссовера сдавал назад и столкнулся с автозаком, за рулем которого находился 26-летний полицейский. В результате обе машины получили механические повреждения, но главное, что никто из людей не пострадал. В момент ДТП в автозаке не было преступников.