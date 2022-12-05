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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 17:46

Под Воронежем за похитителями стройматериалов устроили погоню со стрельбой

Преступники в балаклавах по ночам обчищали частные строящиеся дома
Ярослав ИВАНОВ

Осенью Новоусманский район охватила волна краж со строящихся частных домов. В октябре и ноябре по ночам на участках в Александровке и Масловке неизвестные похищали с недостроенных объектов стройматериалы, пластиковые окна, бетономешалки и инструменты. Чтобы задержать серийных воров, правоохранители устроили спецоперацию по их поимке, создав две мобильные группы.

В середине ноября оперативники обратили внимание на «Газель» со скрытыми номерами и без фонарей. Сидевшие в автомобиле люди в балаклавах проигнориовали требование полицейских остановиться, за ними устроили погоню. Машина с преступниками превысила скорость и неоднократно выезжала на встречку, пришлось полицейским применить оружие при задержании автомобиля. Одного из подозреваемых сразу взяли, другому удалось бежать, но его задержали немного позднее. Мужчины в возрасте 42 и 34 лет совершили 11 краж, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.