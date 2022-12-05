Воронежцам покажут 12 медных всадников

9 декабря в художественном музее имени Крамского откроется выставка «Медный всадник». Проект представит работы петербургского скульптора Федора Крушельницкого.

Автор работает в технике бронзового литья, ковки и их сочетании. Его творчество отличается узнаваемым стилем . В экспозицию войдут 40 скульптурных и около 30 графических произведений в индустриально-технократическом стиле.

- Ядро выставки-эксперимента Федора Крушельницкого составят 12 медных всадников - самостоятельные проекты конных памятников. Доминантой экспозиции является конный памятник Петру Первому - самый крупный и сложно исполненный. Царь изображен здесь верхом на вздыбленной лошади под углом 45 градусов, с опорой на три точки. Любимая лошадь Петра, не раз спасавшая жизнь своему хозяину, представляет собой метафору Руси-России, - отметили в музее. - Работы раскрывают «рабочую кухню» мастера. Все они выполнены в технике литья из бронзы. Данная тема разрабатывается автором последние три года.

Выставка продлится до 15 января, 12+