В Воронежской области трактористу не давали работать

В Эртильском районе трактористу пришлось через суд добиваться права на работу. Да и то - с помощью судебных приставов.

Мужчина на основании договора трудился в сельскохозяйственной компании. Но потом ее реорганизовали, присоединив к ставшему ее правопреемником ООО. Работника перестали допускать к технике, выплачивая минимальную зарплату. Считая свое отстранение от работы незаконным, мужчина обратился с иском в суд, выиграл его, и фирму обязали допустить его до работы в Эртильском филиале ООО.

- Но в сельскохозяйственной организации не спешили выполнять решение суда. Судебный пристав-исполнитель предупредил,что за неисполнение законодательства фирму могут привлечь к административной ответственности и взыскать исполнительский сбор. Этих мер принудительного исполнения оказалось достаточно для того, чтобы должник в срок исполнил решение суда. Трудовые права мужчины восстановлены, - сообщили в УФССП России по Воронежской области.