Под Воронежем поймали браконьера с тушей убитого кабана

В Бобровском районе охотоведы поймали браконьера, убившего кабана. Инцидент произошел вечером 1 декабря. Патруль заметил охотника, который сбросил оружие. Когда у него стали проверять документы, мужчина сообщил, что просто гуляет.

- Пройдя по следу мужчины, сотрудник нашел в лесопосадке охотничье ружье 16 калибра, а также тушу убитого кабана. Ружье было не зарегистрировано, разрешение на охоту отсутствовало. На место незаконной охоты вызвали полицейских, которые на 43-летнего мужчину составили протокол за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения. Наказание предусматривает лишение права осуществлять охоту на срок от одного до трех лет. Так же браконьеру предстоит выплатить ущерб, нанесенный окружающей среде, в размере от 30 000 до 150 000 рублей, - сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области.