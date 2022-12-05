Воронежцы завоевали десять медалей на трех крупных турнирах по восточному боевому единоборству

У взрослых воронежских мастеров восточного боевого единоборства подрастает достойная смена. Фото: cspsk-vrn.ru

Сразу три крупных турнира по восточному боевому единоборству (ВБЕ) сито-рю прошли в подмосковной Лобне— Кубок страны, всероссийские соревнования и соревнования для детей на Кубок главы города. В них участвовали 750 спортсменов из 22 регионов России. Достойный результат показали представители Воронежской области. На их счету три первых места, пять вторых и два третьих результата, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Тренеры отмечают, что в каждой категории выступало более двух, а то и трех десятков спортсменов. Поэтому цена любой завоеванной медали очень высока.

В Кубке России, где участвовали спортсмены старше 18 лет, Виктория Виденмеер завоевала два серебра в кумитэ (поединки) в личной и абсолютной категориях.

На всероссийских соревнованиях воронежцы дважды становились победителями. Среди девушек 12-13 лет в весовой категории свыше 48 кг первое место заняла Валерия Коломиец. В том же возрасте в весовой категории до 50 кг среди юношей лучшим стал Михаил Когтев. Он у тому же парень выполнил норматив первого разряда.

В шаге от золота на всероссийском турнире остановился Даниил Лисицын, выступавший среди спортсменов 14-15 лет в весовой категории до 55 кг. Он впервые сражался в этой возрастной категории и в финале всего один балл уступил сопернику из Московской области. Также серебро завоевал Дмитрий Короблев, выступавший среди юношей 12-13 лет в категории до 44 кг. А Диана Романцова взяла бронзу среди девушек 12-13 лет в весе до 44 кг.

Степан Сафонов завоевал первое место в Кубке главы города Лобня среди мальчиков до 10 лет в весе до 36 кг. А вторым здесь среди спортсменов до 8 лет в весовой категории до 27 кг стал Федор Сафонов. Третье место среди мальчиков 7 лет в разделе КАТА (формальных поединках) занял Александр Хижняк.

К соревнованиям спортсменов подготовили тренеры Станислав Котельников и Алексей Лукьянов. Котельников на этих соревнованиях еще и повысил свой уровень как спортсмен: сдал экзамен на 3 дан по каратэ-до сито-рю.