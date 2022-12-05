В центре Воронежа столкнулись две маршрутки

У автобуса № 80 вылетело стекло. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В понедельник, 5 декабря, около 14 часов пассажиры, ожидающие автобусы на остановке «Площадь Заставы» на стороне дороги, ведущей в Коминтерновский район, стали свидетелями аварии. В нее попали большие маршрутки № 5А и № 80. При этом автобус № 5А существенных повреждений не получил. А вот у 80-го вылетело заднее стекло.

Передняя часть автобуса № 5А выглядит практически целой. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Оба автобуса столкнулись, уже отъехав от остановки. Так что другим водителям забирать пассажиров они не мешали. Разве что их приходилось объезжать. Таким образом, пробки избежать удалось.

Как сообщили в городском отделе пропаганды ГИБДД, в этой аварии никто не пострадал.