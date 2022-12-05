Воронежцы взяли два золота, серебро и две бронзы на международном турнире по тхэквондо

Анна Крапивка на высшей ступени пьедестала. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские мастера тхэквондо отлично выступили на 11 международном турнире «Russia Open». Он проходил в подмосковном городе Красногорск. Лучшими на этом турнире среди молодежи стали двое воронежцев — Анна Крапивка и Артем Степаненко, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Воспитанница СШОР № 33 и клуба «Воин» Анна Крапивка выступала в категории свыше 73 кг. На турнире она провела три боя. В первом Анна с трудом одолела спортсменку из Санкт-Петербурга Юлию Михайлову со счётом 2:1. Во втором Крапивка победила москвичку Марьяну Колпакову — 2:0, а в финале воронежская тхэквондистка оказалась сильнее Дарьи Замятиной из Рязани — 2:0.

Днём ранее Крапивка завоевала бронзу среди взрослых спортсменов. В первом поединке Анна победила москвичку Виктории Хромых со счётом 2:0, а во второй встрече уступила еще одной спортсменке из столицы, чемпионке этих соревнований Кристине Адебайо — 1:2.

К турниру спортсменку готовили тренеры: Максим и Валерий Бейлины, Роман Кузнецов, Владислав Черненко, Руслан Черенков и Евгений Щеблыкин.

Также две медали соревнований в копилке Артема Степаненко, тренирующегося в СШОР №23 (тренер И. Ким). Воронежец победил в соревновании юниоров до 21 года. В первом поединке Артем одержал верх над соперником из Ханты-Мансийского автономного округа Тимуром Рябовым, а во втором одолел Илью Артамонова из Челябинской области. В полуфинале воронежец выиграл у москвича Даниила Копылова, а в финале победил еще одного представителя Ханты-Мансийского автономного округа Сергея Коледова.

К этому момент в активе Степаненко уже была одна медаль турнира — бронзовая. Ее Артем завоевал среди мужчин в весовой категории до 63 кг. В первой встрече воронежец со счетом 2:0 одолел соперника из Дагестана Ахмеда Хазамова. Первый раунд завершился со счётом 16:10, а во втором наш спортсмен выиграл досрочно 14:1. Во втором поединке Артём попал на неоднократного чемпиона России Сергея Кирсанова из Татарстана. Первый раунд выиграл Степаненко — 8:5, а второй остался за Кирсановым — 13:11. Третий раунд был решающим и, наш спортсмен, собрав всю волю в кулак, выиграл его 12:1 и вышел в полуфинал. Там в соперники Степаненко достался москвич Вячеслав Бовкун и первый раунд остался за ним — 20:5. Второй был уже за Артемом — на последних секундах он забрал семь баллов и выиграл со счётом 8:4. Однако в напряженном третьем раунде, Степаненко уступил со счётом 8:15, став в итоге третьим призёром.

В заключительный день соревнований были разыграны медали среди юношей до 14 лет. На пьедестал почёта здесь поднялся Дмитрий Воротников — он завоевал серебро. В первой встрече наш спортсмен со сеётом 2:0 уверенно победил соперника из Ростовской области Константина Пака. Затем выиграл у представителя Костромской области Ильи Цветкова — 2:0. А вот полуфинал получился для воронежца непростым. Со счетом 2:1 он смог одолеть Марата Губанова из Ивановской области и выйти в финал. Здесь Воротников уступил сопернику из Северной Осетии-Алании Азату Бесаеву — 1:2.

Наших спортсменов готовили к турниру тренеры Максим и Валерий Бейлины, Роман Кузнецов, Владислав Черненко, Руслан Черенков и Евгений Щеблыкин.