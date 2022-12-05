554 призывника уже отправили в войска из Воронежской области

Воронежская область с опережением прошлогоднего графика выполняет план по призыву на срочную службу в армию, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По состоянию на 5 декабря, в войска отправили 554 человека (это 68% от плана). В целом для службы отобрали 93% от плана. Осенний призыв в этом году начался 1 ноября.

Власти напомнили, что солдаты, проходящие срочную службу, не будут участвовать в СВО на Украине.

Тем временем, воронежцы могут отправить письма мобилизованным родным, которые отправились решать задачи в зону СВО