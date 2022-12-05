Воронежские сборные девушек и юношей завоевали серебро и бронзу первенств ЦФО

Наши девушки уступили только команде из Московской области. Фото: cspsk-vrn.ru

Завершились игры первенств Центрального федерального округа по волейболу среди юношей и девушек до 18 лет (2006-2007 г.р.). Игры девушек проходили в Туле, там за медали боролись восемь команд. Сборная Воронежской области завоевала серебро, уступив только девушкам из Московской области.

Юноши проводили игры в Калуге. В турнире участвовали девять команд. Наши ребята взяли бронзу, проиграв лишь волейболистам из традиционно сильным в этом виде спорта Белгородской и Московской областям.

- По итогам турнира обе сборные Воронежской области прошли в финал первенства России 2023 года, которое пройдет в феврале. Там будут играть 12 сильнейших команд страны, - сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.