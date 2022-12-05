Жительница Воронежской области ударила собутыльника ножом в спину

Врачи Калачеевской райбольницы вызвали полицию, когда к ним поступил мужчина с ножевым ранением правого плеча и правосторонним пневмотораксом - лезвие задело легкое.

43-летний пострадавший рассказал оперативникам, что пострадал от собутыльницы. Мужчина выпивал с 41-летней знакомой, в ходе застолья они поругались, горячая дама в итоге ударила своего визави ножом в спину.

Врачи квалифицировали травмы как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

На подозреваемую завели уголовное дело за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, ей грозит до 10 лет лишения свободы.