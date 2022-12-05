На Левом берегу Воронежа из-за аварии на теплосети без отопления остались 16 домов

На левом берегу Воронежа днем 5 декабря без отопления остались почти два десятка домов в районе остановки "Арзамасская". Виной всему - авария на теплосетях. По сообщениям горожан, из под земли на улице Ленинградской бьет гейзер.

Как отметили в воронежском филиале ПАО "Квадра", устранением повреждения занимается Городская аварийно-ремонтная служба Воронежа.

- Из-за повреждения бесхозной теплосети в районе ул. Ленинградская прекращена подача отопления по следующим адресам: Ленинский проспект №№ 80/1, 80/2, 82, 84, 86, 88, 90, 92/1, 92/2, ул. Ленинградская №№ 56а, 58, 58а, 60, 62а, 62б, 64а. Как только специалисты завершат восстановительные работы, мы возобновим подачу тепла в дома, - сообщили в "Квадре".