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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 14:18

В Воронеже будут судить руководителя УК за недоплату поставщику ресурсов более 1,3 млн рублей

УК собирало с жильцов деньги за свет, но перечисляло поставщику не все
Ярослав ИВАНОВ

В Советский райсуд передали уголовное дело руководительницы УК, которая причинила ущерб в особо крупном размере поставщику ресурсов.

Управляющая компания собирала с жильцов ежемесячную плату за электроэнергию, но поставщику ресурсов перечисляла средства не в полном объеме, тратя их на нужды УК. В итоге ПАО «ТНС энерго Воронеж» за полтора года не дополучило более 1,3 млн рублей. Это расценивается как имущественный ущерб в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Даме грозит до пяти лет лишения свободы.