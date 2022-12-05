В Воронеже будут судить руководителя УК за недоплату поставщику ресурсов более 1,3 млн рублей

В Советский райсуд передали уголовное дело руководительницы УК, которая причинила ущерб в особо крупном размере поставщику ресурсов.

Управляющая компания собирала с жильцов ежемесячную плату за электроэнергию, но поставщику ресурсов перечисляла средства не в полном объеме, тратя их на нужды УК. В итоге ПАО «ТНС энерго Воронеж» за полтора года не дополучило более 1,3 млн рублей. Это расценивается как имущественный ущерб в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Даме грозит до пяти лет лишения свободы.