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НовостиОбщество5 декабря 2022 14:10

Умер легендарный воронежский тренер по вольной борьбе

Владимир Скуднев скончался на 86 году жизни
Юрий КОЗЛОВ
Владимир Митрофанович Скуднев.

Владимир Митрофанович Скуднев.

Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Ушла из жизни легенда тренерского цеха, готовящего борцов вольного стиля. Скончался Владимир Скуднев. Ему было 85 лет. Владимир Митрофанович совсем недавно – 1 декабря – отметил свой день рождения.

Владимир Скуднев сам был высококлассным борцом. Мастера спорта во времена СССР абы кому не давали. А когда Союз развалился, Владимир Митрофанович уже в новой ипостаси тоже показал себя очень крутым специалистом, получив звание заслуженного тренера России. Самый известный его воспитанник Олег Хорпяков — обладатель Кубка мира и победитель первенства мира по вольной борьбе.

«КП-Воронеж» выражает искренние соболезнования родным, близким и ученикам Владимира Митрофановича Скуднева.