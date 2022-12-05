Умер легендарный воронежский тренер по вольной борьбе

Владимир Митрофанович Скуднев. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Ушла из жизни легенда тренерского цеха, готовящего борцов вольного стиля. Скончался Владимир Скуднев. Ему было 85 лет. Владимир Митрофанович совсем недавно – 1 декабря – отметил свой день рождения.

Владимир Скуднев сам был высококлассным борцом. Мастера спорта во времена СССР абы кому не давали. А когда Союз развалился, Владимир Митрофанович уже в новой ипостаси тоже показал себя очень крутым специалистом, получив звание заслуженного тренера России. Самый известный его воспитанник Олег Хорпяков — обладатель Кубка мира и победитель первенства мира по вольной борьбе.

«КП-Воронеж» выражает искренние соболезнования родным, близким и ученикам Владимира Митрофановича Скуднева.