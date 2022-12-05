В воронежский «Факел» пришел полузащитник из «Краснодара»

Вячеслав Якимов впервые в своей карьере профессионального игрока уедет из Краснодара. Фото: с сайта ФК "Факел"

Зимняя селекционная работа «Факела» стартовала заключением соглашения об аренде 24-летнего центрального полузащитника Вячеслава Якимова (рост 178 сантиметров, вес 74 килограмма). Хавбек «Краснодара» перешел в наш клуб до конца сезона. «Факел» получил право выкупить права на Якимова в том случае, если его игра устроит руководителей клуба.

Воспитанник «Краснодара» в текущем сезоне провел пять матчей Премьер-лиге, два в Кубке России и восемь в первой лиге за вторую команду «быков». Якимов пока выступал за «Краснодар-3», «Краснодар-2» и первую команду. Так что воронежский клуб – фактически второй в его карьере.

Напомним, ранее из «Факела» ушел старожил команды, полузащитник Олег Дмитриев. Так что Якимов, вероятно, призван заполнить вакантное место. Сможет ли это сделать хавбек, который в «Краснодаре» больше сидел в запасе, большой вопрос.