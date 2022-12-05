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НовостиОбщество5 декабря 2022 13:14

Воронежская область вошла в ТОП-20 отстающих регионов по вредным привычкам

Наш регион занял 18-е место с конца рейтинга
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежская область заняла 18 место с конца в рейтинге регионов страны с отсутствием вредных привычек. Результаты исследования опубликовало РИА Новости. Эксперты анализировали продажи алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного по данным Росстата и Генпрокуратуры.

Самый высокий балл набрали Чечня, Дагестан и Ингушетия (100, 97,8 и 92,4 соответственно) - среди их жителей меньше всего распространены вредные привычки.

Воронежская область набрала 45,1 балл. Сайт vrn.kp.ru регулярно сообщает о преступлениях на почве употребления алкоголя