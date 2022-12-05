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НовостиОбщество5 декабря 2022 13:11

В Воронеже на карантин закрыли 325 классов в 70 школах

По данным мэрии, это 5% от обшего количества школьных коллективов
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронеже продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Почти половину температурящих составляют дети от 7 до 14 лет.

В мэрии Воронежа сообщили, что по состоянию на понедельник, 5 декабря, на карантин закрыты 325 классов в 70 школах. Это 5% от общего количества классов. Всего в Воронеже, по данным администрации, 6117 классов в 120 школах.

Напомним, что по санитарным нормативам, учебный процесс в классе приостанавливают при отсутствии 20 и более процентов учеников.