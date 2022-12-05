У воронежца из кафе украли куртку с 30 тыс рублей

Отдых в кафе закончился для 40-летнего воронежца нервотрепкой. Посиделки ночью в заведении на площади Ленина не предвещали ничего плохого. Но собравшись уходить, мужчина обнаружил, что оставленная им на вешалке в банкетном зале куртка исчезла. Но урон этим не исчерпался: в кармане верхней одежды находились 30 тысяч рублей.

Оперативники по записям с камер видеонаблюдения установили личность предполагаемого похитителя. Им оказался один из посетителей заведения, когда 30-летнего мужчину задержали, он признался, что снимал с вешалки свою одежду и заодно прихватил чужую куртку, а находящиеся в ней деньги потратил. При у него нашли похищенную куртку.

За кражу мужчине грозит до пяти лет заключения.