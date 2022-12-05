В Воронеже скорректировали работу маршрута № 59АС, обслуживающего микрорайон Семилукские Выселки

Фото Жданова Анатолия Фото: из архива «КП»

Жители воронежского микрорайона Семилукские Выселки в рамках прямого эфира в сообществе правительства Воронежской области в социальных сетях обратились к главе города Вадиму Кстенину с просьбой скорректировать работу маршрута № 59АС.

Сейча ежедневно на рейс выходят два автобуса, которые обслуживают пассажиров Семилукских Выселок по установленному расписанию. При этом сотрудники городского управления транспорта несколько раз анализировали пассажиропоток и транспортную ситуацию на этом направлении. Одно из последних исследований проводилось в середине ноября в период с 6.00 до 8.30. Выяснилось, что даже в час-пик маршрутом № 59АС воспользовались всего 114 пассажиров, то есть от 17 до 30 человек за один рейс. Такая наполняемость салона, по словам заместителя руководителя управления транспорта Максима Захарова, является неполной.

- В этой ситуации увеличение количества рейсов нецелесообразно, работа транспорта должна выстраиваться под конкретные потребности горожан, – отметил чиновник.

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Тем не менее, идя навстречу воронежцам, по поручению Вадима Кстенина профильное подразделение администрации провело дополнительную работу с жителями микрорайона, а также с представителями депутатского корпуса и ОНФ. И в результате нашли решение, договорившись о корректировке расписания с сохранением общего количества рейсов.

Новое расписание начало действовать уже в понедельник, 5 декабря.

– Подвижной состав будет работать по новому расписанию пока в тестовом режиме, параллельно будем вести мониторинг обратной связи от жителей микрорайона, – сообщил Максим Захаров.