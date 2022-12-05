Жительница Воронежа лишилсь полумиллиона после звонка "сотрудницы Центробанка"

В воскресенье от рук интернет-мошенников пострадали четыре жителя Воронежской области. Причиненный им ущерб составил семисот тысяч рублей.

Но люди продолжают попадаться на уловки обманщиков. Так, в полицию обратилась 62-летняя жительница с рассказом о звонке от «сотрудницы Центробанка». Женщина убедила потерпевшую, что мошенники пытаются похитить с ее банковского счета деньги. Для пресечения этих попыток надо «обезопасить сбережения» путем перевода их на резервный счет. Реквизиты этих счетов сотрудница прислала потерпевшей на электронную почту.

Доверчивая женщина выполнила рекомендации и перевела на указанные счета 585 тысяч рублей. Осознав позже свою ошибку, она обратилась за помощью в полицию.