Дорожники рассказали, зачем посыпают воронежские улицы пескосмесью в бесснежную погоду

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Несмотря на бесснежную погоду из-за перепадов температур сохраняется опасность оледенения на дорогах. В связи с этим дорожники продолжают обрабатывать улицы пескосоляной смесью.

Реагент оставляет песок на дороге и, высыхая, осложняет экологическую обстановку. Пескосмет необходимо убирать, что оперативно стараются сделать специалисты районных комбинатов благоустройства.

Например, за ночь на понедельник 5 декабря с улиц только одного Ленинского района Воронежа вывезли 126 тонн пескосмета. Кроме того, силами 16 единиц специализированной техники и 10 работников ручной уборки комбината производилась очистка улиц Матросова, Краснознамённая, Острогожская, Фр. Энгельса, Куколкина, Никитинская. Подметали улицы 4 КДМ, тротуары малогабаритная техника на базе МТЗ 320.

Работа продолжается и в дневную смену.