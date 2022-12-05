Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 декабря 2022 10:51

Дорожники рассказали, зачем посыпают воронежские улицы пескосмесью в бесснежную погоду

Из-за перепадов температур может возникнуть гололед
Ирина КАЗАНИНА
Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

Фото: Предоставлено

Несмотря на бесснежную погоду из-за перепадов температур сохраняется опасность оледенения на дорогах. В связи с этим дорожники продолжают обрабатывать улицы пескосоляной смесью.

Реагент оставляет песок на дороге и, высыхая, осложняет экологическую обстановку. Пескосмет необходимо убирать, что оперативно стараются сделать специалисты районных комбинатов благоустройства.

Например, за ночь на понедельник 5 декабря с улиц только одного Ленинского района Воронежа вывезли 126 тонн пескосмета. Кроме того, силами 16 единиц специализированной техники и 10 работников ручной уборки комбината производилась очистка улиц Матросова, Краснознамённая, Острогожская, Фр. Энгельса, Куколкина, Никитинская. Подметали улицы 4 КДМ, тротуары малогабаритная техника на базе МТЗ 320.

Работа продолжается и в дневную смену.